Уже несколько лет подряд 3 сентября в соцсетях вспоминают об одноименном хите российского шансонье Михаила Шуфутинского. Пользователи делают перепосты с портретом исполнителя, делятся смешными картинками, мемами и строчками про "костры рябин" и "день прощания".

В чем же магнетизм песни и какими мемами радует себя сеть в этом году.

История песни

Песне в этом году исполняется 26 лет. За ней стоят настоящие "мамонты" российской эстрады. Слова написал Игорь Николаев, музыку - Игорь Крутой, аранжировку сделал Евгений Кобылянский. Исполнил хит Михаил Шуфутинский, впервые это произошло в 1993 году.

Количество просмотров в YouTube каждый год растет. Видео с обычного концерта Михаила Шуфутинского набрало уже 11 миллионов просмотров.

В своих интервью Шуфутинский рассказал, в чем магнетизм песни. По его словам, песня не основана на конкретной истории и каждый узнает в ней себя. Причем это слушатели из самых разных слоев и с разными жизненными историями.

В этом году, пользуясь ежегодным ажиотажем, 71-летний артист опубликовал видеообращение с напоминанием, что нужно не забыть перевернуть календарь.

Мемы, картинки и приколы

В 2010-х годах песня пережила второе рождение, когда поднялась волна мемов в интернете. Теперь ежегодно этот день рождает новую волну "фотожаб".

В 2011 году у песни началась вторая жизнь, когда к музыкальной дорожке прикрепили фото рэпера Рика Росса, внешне похожего на барда Шуфутинского.

В 2019 году, после победы, Владимира Зеленского на президентских выборах, "3 сентября" приобрело еще один повод для мемов.

В Twitter и Facebook можно увидеть сотни мемов и картинок. Фантазия пользователей не иссякает и они каждый год придумывают что-то новенькое.

Текст Шуфутинского также становится одним из лидеров запросов в интернете ближе к дате. И из него надергали мемов, например, из строк про костры рябин.

"...Третье сентября, день прощания

День, когда горят костры рябин

Как костры горят обещания

В день, когда я совсем один...

Я календарь переверну

И снова третье сентября

На фото я твое взгляну

И снова третье сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез

второго сентября..."

"Шуфутинизмы" откликаются на актуальные события. Вот, например, картинка, выполненная по аналогия с девизом дома Старков "Зима близко" (англ. Winter Is Coming) из телесериала "Игра престолов". Но вместо Неда Старка мы видим Шуфутинского.

Песня связана с конкретной датой в календаре и ожиданием приближающегося события.

Старая, но любимая многими картинка с собакой-ожидакой.

А это Шуфутинский в виде известной скульптуры художницы Маргрит ван Бреворт - Ждуна.