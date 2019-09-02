Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров внести в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год до 15 сентября. Об этом он заявил на встрече с руководством парламента, Кабинета Министров, а также правоохранительных органов, передает "112 Украина".

"Государственный бюджет Украины на 2020 год. Внести на рассмотрение парламента законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год, который имеет целью стимулирование экономического роста. Срок - до 15 сентября 2019 года", - заявил президент.

Премьер-министр Украины Алексея Гончарука и министра финансов Оксану Маркарову президент назначил ответственными за внесение законопроекта.

Ранее "Страна" писала о том, что в НБУ решили поднять курс доллара, чтобы помочь бюджету Украины.

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