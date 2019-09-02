Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам Кабмина и парламентскому большинству разработать и до 1 декабря 2019 года принять законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря. Оба эти процесса хотят провести в рамках детенизации экономики, передает Интерфакс-Украины.

Ответственными за легализацию игорных дел и добычи янтаря назначили премьера Гончарука и главу Минфина Маркарову.

"Детенизация экономики: подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Сроки: до 1 октября 2019 года. Ответственные: премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова. Принять законы о легализации игорного бизнеса и о легализации добычи янтаря. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: (председатель Верховной Рады – Ред.) Дмитрий Разумков, (глава фракции "Слуга народа" в Раде – Ред.) Давид Арахамия", - сказал Зеленский в ходе встречи с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник, 2 сентября.

"Страна" разбиралась, как на янтарном рынке после смены власти намечается большая война. В Житомирской области, считающейся одним из янтарных клондайков Украины, Зе уже заставил уволиться главного лесника, а также рекомендовал написать заявления начальникам Нацполиции и СБУ.

Отметим, что глава фракции "Слуги народа" заявил, что у экс-генпрокурора Луценко и главы МВД Авакова есть свой подпольный игорный бизнес. Луценко собрался с ним судиться.