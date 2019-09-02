Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что стране по силам за пять лет достичь показателя роста валового внутреннего продукта (ВВП) в размере 40%. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Такие сроки и темпы Гончарук озвучил на встрече президента с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и правоохранительных органов в Киеве.

"Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины за следующие пять лет выросла на, минимум, 40%. У нас уже есть команда в Министерстве экономического развития, которая готова над этим работать", - сказал глава Камбина.

По прогнозам Гончарука, это приведет к появлению миллиона новых рабочих мест.

Если учесть, что в 2018 году ВВП составлял 130,8 млрд долларов, а при названных Гончаруком темпах ежегодный рост должен составлять почти 7% (точнее, 6,96% в год - Ред.), то к 2024 году Украина выйдет на уровень 2013 года. Тогда, при правительстве Азарова, ВВП достиг 183,3 млрд долларов.

Как сообщала "Страна", на той же встрече премьер анонсировал скорое увольнение чиновников, которых министры посчитают неэффективными.

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