Демонтаж последнего фортификационного сооружения начали в Станице Луганской вблизи разрушенного моста. Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в соцсети.

Уточняется, что украинская сторона готова начать работы по ремонту моста. По данным СЦКК боевики не проводят демонтаж своих фортификационных сооружений.

"По состоянию на 09:00 вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники инженерных работ по демонтажу не проводят, а наоборот, осуществляется укрепление временного сооружения синего цвета с надписью СЦКК (кунг)", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что саперы начали разбирать укрепления у моста в Станице Луганской.

Также мы сообщали, что на время ремонта моста в Станице Луганской через Северский Донец построят обходной путь.