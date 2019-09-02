ЦИК купила нардепам значки по 1800 грн за штуку. Эта цена в 15 раз превосходит стоимость серебра, из которого они сделаны, пишут "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".



Уточняется, что Центральная избирательная комиссия 7 августа по результатам тендера заказала ООО "Герольдмайстер" депутатских значков на 1,69 миллиона гривен. До 19 августа должны поставили 470 комплектов из двух нагрудных знаков народных депутатов размером 35х36 мм из серебра с позолотой и эмалью под эпоксидной смолой. Один из значков имеет застежку-шпильку, а второй - две застежки-бабочки. Комплект, уложенный в футляр из оклеенного баладеком картона с ложементом и карманом, обойдется в 3600 грн.

Фото: nashigroshi.org

Итак, один значок стоит 1800 грн. На OLX такие значки от Львовского ювелирного завода весом 10,37 г, из которых серебра 925 пробы - 8,85 г, продают по 1600-1800 грн.

Сейчас грамм серебра 925 пробы стоит около 13 грн. Таким образом, в цене депутатского значка на серебро приходится примерно 115 грн, Или 6%, а остальные 1685 грн, Или 94% - это позолота, эмаль, эпоксидная смола, работа, упаковки, налоги, доставка и тому подобное.

Цена нынешней сделки на 9% ниже ожидаемой стоимости закупки в 1,85 миллиона гривен.

Закупку провели со второй попытки, поскольку первые торги отменили из-за недостатка участников.

Ранее "Страна" писала о том, что появились фото подарочного набора депутатам.

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