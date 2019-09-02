Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины о снятии неприкосновенности с народных депутатов (№7203). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Решение поддержали большинство членов комитета на его заседании 2 сентября.

Напомним, 30 августа на первой сессии Верховной Рады девятого созыва народные депутаты предварительно (в первом чтении), но после долгих препирательств одобрили изменения в Конституции по снятию депутатской неприкосновенности. "За" проголосовали 363 нардепа.

Законопроект №7203 был внесён в парламент 8-го созыва пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Сегодня "Страна" сообщала, что перед обсуждением законопроекта члены комитета по правовой политике успели поссориться по поводу правомерности начала второй сессии парламента с 3 сентября.