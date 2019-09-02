Сегодня прошел первый рабочий день премьера Алексея Гончарука и его министров. Сначала встречу с ними, а также руководством Верховной Рады и силового блока, провел Владимир Зеленский. После состоялось заседание Кабмина - также первое в новом составе.

На встрече с чиновниками президент озвучил массу задач, указал срок выполнения и назначил ответственного. Среди них: отмена моратория на продажу земли, подготовка двух списков госпредприятий - которые подлежат и не подлежат приватизации, написание законов для бизнеса относительно кредитования, вычленение 30 самых популярных сервисов среди украинцев и перевод их в электронный вид, новый Трудовой кодекс, законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря, и многое другое.

Вскоре состоялось заседания Кабмина, в закрытом режиме. По словам Гончарука, впредь правительство не будет заниматься показухой и перестанет приглашать СМИ на такие мероприятия. Министры сегодня приняли только одно решение - о ликвидации экономического отдела МВД (в народе его называют УБЭП).

Как прошел первый день работы Гончарука и Ко читайте и смотрите в нашем материале.

"Не найдем подход - будет принимать законы самостоятельно"

Свою встречу с министрами, руководством Верховной Рады и силового блока Владимир Зеленский начал напутственного слова.

"Сейчас у нас есть уникальная ситуация, действительно уникальный шанс провести все необходимые реформы. И я очень этого хочу. У нас для этого есть все: политическая воля президента, большинство в Верховной Раде, настроенные работать правительство и премьер-министр. В нас нет сегодня только одного - времени. Общество не ждать несколько лет, пока что-то заработает в Украине", - сказал Зеленский.

По словам президента, сегодняшняя встреча станет публичным моментом отсчета, будут очерчены приоритеты, поставленные задачи и сроки их выполнения.

"Мы прекрасно знаем: чтобы быть демократической страной, нужна система сдержек и противовесов. Будем честными: 28 лет она работала очень гибридно. Фактически, это была система сдержек аппетитов и "хотелок" различных политических сил. Мы имели непропорциональное правительство, банальное распределение портфелей в коалиции, между партиями. Такие "политические договорняки", - отметил Зеленский.

Глава государства высказал мнение, что законы часто принимали не по принципу, что важно, приоритетно и нужно Украине, а по принципу "от этого перепадет отдельным силам".

"К чему все это привело? Реформы или проваливались, или запускались, как витрина: громко, пафосно, в фейсбуке, а дальше все тихонько спускался на тормозах. В конце концов все ветви власти были, как лебедь, рак и щука, от чего наша страна в лучшем случае просто стояла на месте", - сказал Владимир Зеленский.

По его мнению, ситуация должна измениться. "К сожалению, не все партии хотят работать ради общества, но я думаю, что мы найдем подход. А если не найдем - будем принимать законы самостоятельно. Потому что мы обещали нашим избирателям. И наконец - молодое правительство. Я уверен, что мы все сможем работать вместе и обязательно всех победим", - резюмировал президент.

Полная версия встречи Зеленского с правительством 2 сентября

Задачи для правительства от Зеленского

Госбюджет. Государственный бюджет Украины на 2020 год. Внести на рассмотрение парламента законопроект до 15 сентября.

Запуск рынка земли. Кабмин до 1 октября должен внести законопроект на рассмотрение парламента. Верховная Рада -отменить мораторий на землю до 1 декабря, приняв соответствующий закон.

Большая приватизация. Верховная Рада до 1 октября должна принять закон, которым отменяется перечень объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации. При этом правительство подготовит конкретный список стратегических предприятий, которые не будут приватизированы. До 1 декабря в крупные госкомпании должны привлечь инвестиционных советников и начать подготовку к продаже.

Малая приватизация. До 1 декабря правительство должно передать в фонд Государственного имущества не менее 500 предприятий для малой приватизации через аукционную систему ProZorro.Продажи.

Стимулирование инвестиций. До 1 октября парламент должен принять закон о концессии. До 1 января 2020 года - закон о стимулировании инвестиционной деятельности и усилении защиты иностранных инвестиций.

Дерегуляция и цифровизация. До 1 января 2020 года правительство должно перевести в электронную форму топ-30 крупнейших популярных сервисов для граждан и бизнеса. Кроме того, президент поручил подготовить план по переводу разрешительных документов в электронную форму до конца года.

Удешевление электричества и газа. До 1 января 2020 года Зеленский поручил упростить порядок и снизить стоимость подключения к электрическим и газовым сетям для частных лиц и бизнеса.

Реформирование "Укрзализныци". До конца 2019 года правительство должно подготовить план реструктуризации "Укрзализныци", в том числе для либерализации рынка локомотивной тяги и повышения прозрачности компании.

Добыча нефти и газа. Министерству энергетики до 1 января 2020 года подготовить лоты для проведения конкурсов на получение специальных разрешений для добычи нефти и природного газа.

Реформа таможни. До 1 декабрядолжна запуститься работа Государственной таможенной службы Украины "без старых коррупционеров". Президент также поставил задачу избавиться от контрабанды и коррупции при таможенном оформлении товаров. А до 1 января 2020 года на таможне должно запуститься единое окно.

Децентрализация и местные выборы. До конца 2019 года принять новую государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы. В течение 2019-2020 годов Верховной Раде необходимо внести изменения в Конституцию Украины, завершить секторальную децентрализацию, закрепить границы каждой административной территориальной единицы и провести местные выборы согласно новой административно-территориальной основе. Срок проведения местных выборов – 2019-2020 годы.

Смена кадров. До 1 января провести полную кадровую перезагрузку Госгеокадастра, Госгеонедра, Уктрансбезопасности и Укравтодора.

Новый Трудовой кодекс. Обеспечить доработку и принятие новой редакции Трудового кодекса Украины до 1 января 2020 года.

Государство в смартфоне. До 1 января вычленить топ-30 самых популярных сервисов среди украинцев и перевести их в электронный вид. До 1 декабря разработать формат электронных выборов и электронной переписи населения.

Игорный бизнес и янтарь. Подготовить законопроекты о легализации игорного бизнеса в Украине - до 1 октября, и о легализации добычи янтаря - до 1 декабря.

Для бизнеса. До 1 октября разработать предложения, упрощающие ведение бизнеса в Украине. В том числе направленные на изменение условий кредитования предпринимателей.

Задачи для силовиков от Зеленского

Преступления в Укроборонпроме. Зеленский ждет отчета о расследовании фактов злоупотреблений в госконцерне "Укроборонпром" от директора НАБУ Артема Сытника и ГБР Романа Трубы.

Топ-коррупционеры. Зеленский потребовал подготовить НАБУ и САП доклады по расследованиям дел "топ-коррупционеров".

Реформа СБУ. Президент поручил утвердить концепцию реформирования Службы безопасности Украины. Принять закон об охране секретной информации с учетом видения международных партнеров. Активизировать работу по "выполнению мер по внедрению концепции контрразведывательного режима в Украине".

Кадровый вопрос судей. До Нового года более 2 тысяч вакансий в судах первых инстанций должны быть заполнены. По словам Зеленского, закон о судебной реформе можно заставить работать только "решительными мерами" - путем "еженедельного лишения судейской мантии недостойных звания судьи".

Самые громкие убийства и ЧП. Президент потребовал отчеты о самых громких убийствах и трагедиях последнего времени. В частности, президент назвал убийство мальчика Кирила Тлявова копами под Киевом, смертные пожары в одесском отеле "Токио стар" и местном детском лагере "Виктория".

Практически вся встреча Зеленского с руководителями была посвящена задачам, описанным выше. Премьер-министр Алексей Гончарук также взял слово. Он, как и во время представления в Раде, отметил, что новый Кабмин будет делать акцент на экономическом росте - на 40% за пять лет. В следующем году - на 5%, в последующие - на 7%.

С этих же тезисов через час началось и заседание Кабмина.

Кабмин переходит в открытый - закрытый режим работы

Премьер-министр Алексей Гончарук начал заседание Кабмина с того, что попросил СМИ удалиться. Впредь заседания Кабмина будут проходить в закрытом режиме и не будут транслироваться в прямом эфире. Таким образом, считает глава правительства, власть хочет избежать "показухи" и "шоу".

Вступительное слово Гончарука на первом заседании Кабмина

В кулуарах сотрудник департамента Кабмина по связям с общественностью Игорь Конопацкий заявил "Стране", что ни в одной стране мира заседания правительства не проводятся в присутствии прессы.

"Нет ни одной страны в мире, где пресса присутствует на заседании правительства. Например, в Европарламенте вообще аккредитация платная. В странах Европы журналистов не пускают на заседание правительства. Когда мы общаемся с зарубежными госслужащими, то немцы, англичане, французы - они в шоке от нас. Говорят: "У вас пресса на Кабмине?! Вы что, клоуны? Вы работаете или на камеры позируете?!" И они правы. Может, новый Кабмин решил учесть этот опыт", - поделился своим мнением Игорь Конопацкий.

В это же время, сказал Гончарук, власть хочет открыть свободный проход на территорию Кабмина: "Сейчас решаем, как это возможно реализовать с точки зрения безопасности".

После закрытого заседания премьер-министр провел краткий и мало информативный брифинг - его помощница постоянно перебивала журналистов, отмечая, что их вопросы не по сути.

В ходе брифинга премьер рассказал, что единственным сегодняшним решением Кабмина стала ликвидация экономического отдела МВД (в народе - УБЭП). "Это первый символический шаг, чтобы дать сигнал бизнесу, что в их работу вмешиваться не будут", - сказал Гончарук.

Также у него поинтересовались, за счет чего ожидается рост экономики 40%. "Это не цифра с потолка. За счет чего? С помощью иностранных инвестиций, либерализации экономики..." - ответил он.

Полная версия брифига Алексея Гончарука 2 сентября

Чего ждать от нового "Кабмина Гончарука" рассказываем здесь.