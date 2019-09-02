Титульный бой украинского боксера Василия Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла стал событием лета с самой высокой долей на украинском ТВ.



В субботу, 31 августа, в программе "Большой бокс" телеканал "Интер" транслировал один из самых ожидаемых боксерских поединков года - бой между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом. Наш чемпион одержал победу над соперником, объединил три пояса - WBA, WBO и WBC - и вплотную приблизился к титулу абсолютного чемпиона мира.

Поединок Ломаченко - Кэмпбелл стал событием лета с самой высокой долей на украинском телевидении. Среди массовой всеукраинской аудитории 18+ доля боя составила 37,9%, а среди зрителей 18-54 в крупных городах - 36,9%. Трансляция стала безоговорочным лидером своего слота, опередив ближайшего конкурента более чем в 3 раза. "Большой бокс" на "Интере" в основном выпуске и в повторе посмотрели 4,4 млн человек в Украине, передает пресс-служба "Интера".

ТОП-5 каналов 31.08.2019 г. в слоте боя В. Ломаченко - Л. Кэмпбелл (24:35:40-25:40:56). Доля 18+, Украина/18-54, 50+, отсортировано по 18+, Украина

Фото: inter.ua

Василий Ломаченко обещал своим поклонникам красивый, зрелищный и интересный поединок - и сдержал слово. В этом могли убедиться не только телезрители, но и более 20 тысяч болельщиков на трибунах лондонской арены O2, где проходил бой. Вся арена поддерживала украинского боксера, аплодировала ему после завершения поединка, хотя он боксировал против их соотечественника. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Ломаченко.

Фото: inter.ua

"Первый раунд заставил меня понервничать: Василий несколько раз пропускал удары, а затем не смог подобрать комбинации, чтобы реваншироваться за них, - делится впечатлениями руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер" Роман Кадемин. - Как и ожидалось, это был непростой поединок. Все-таки антропометрия и весовая категория, которая больше подходит для Кэмпбелла, имеют значение: каким бы техничным ни был Василий, некоторые сложности в этом бою у него возникли. Но все же именно Василий контролировал бой и доминировал в нем. Возможно, кому-то покажется, что украинец не был столь уверенным, как обычно, но не будем забывать, что против него в ринг выходят талантливые профессиональные боксеры. Как бы то ни было, Василию удалось забрать пояс и вплотную подойти к титулу абсолютного чемпиона мира. Ломаченко - уникальный боксер. Уже три титула у него есть, не хватает четвертого. Я не сомневаюсь, что в следующем году он оформит официально это звание".

После заслуженной победы новоиспеченный чемпион WBC, WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко назвал имя следующего боксера, с которым хотел бы встретиться на ринге, - Теофимо Лопес. Как отреагирует на это заявление американский боксер, известный своими дерзкими нападками в адрес украинца?

В андеркарте титульного боя сошлись россиянин Александр Поветкин и британец Хьюи Фьюри. Бой продлился двенадцать раундов и закончился победой россиянина. "За этим боем было интересно наблюдать, но все же мне кажется, что лучшие годы Поветкина уже позади и, в принципе, его карьера близка к завершению. Даже если Александр захочет провести титульный бой, я не могу представить, против кого он бы мог выйти боксировать", - добавляет Роман Кадемин.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Зеленский поздравил Ломаченко с победой.