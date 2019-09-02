Донбассом и Крымом в Кабмине Алексея Гончарука будет заниматься не только министр по делам оккупированных территорий Оксана Коляда. А еще и майдановская активистка из Симферополя Александра Дворецкая.

Она возглавит это направление в новосозданном министерстве по гуманитарной политике. Министром в нем стал экс-директор холдинга StarLightMedia Владимир Бородянский.

Недавно он опубликовал пост, в котором представил Дворецкую. По его словам, она будет заниматься "гуманитарной и информационной политикой временно оккупированных территорий".

Речь скорее всего пойдет о направлениях, связанных пропагандистскими аспектами проблемы Донбасса и Крыма. Новое министерство Бородянского вобрало в себя несколько старых: по делам спорта, молодежи, а также "Минстець".

Впрочем, пока до конца непонятно, как будут делить между собой полномочия кураторы Донбасса из разных министерств. Ведь при Порошенко и "Минправды", и МинВОТ занимались в основном пропагандой.

"Страна" разбиралась, чем известная новая ответственная за Донбасс.

Кто такая Александра Дворецкая

Александра Дворецкая - бывшая крымчанка, организатор Евромайдана в Крыму и на Донбассе, соучредитель и член правления Благотворительного фонда "Восток-SOS". По образованию политолог.

Дворецкая родилась и выросла в Симферополе, до марта 2014 года возглавляла Крымский правозащитный центр "Действие". 30 ноября 2014 года после избиения майдановцев в Киеве Дворецкая призвала активистов собраться в центре Симферополя на крымский Майдан.

В феврале 2014 года в Крыму появились листовки с надписью "Предатель Крыма" с обвинениями проукраинских активистов в экстремизме, в том числе и Дворецкой. В листовке указывался ее домашний адрес и говорилось о том, что она работает в организации, спонсируемой Госдепом США.

После переезда в Киев основала благотворительный фонд "Восток-SOS", финансируемый на западные гранты. Он занимается вопросами защиты прав переселенцев, жителей временно оккупированных территорий и прифронтовых зон.

Дворецкая была соавтором законопроектов по обеспечению политических прав переселенцев - в частности, выступает за их право голосовать на местных выборах.

Была соорганизатором парламентских слушаний о временно оккупированных территориях и переселенцах в Раде. Входила в Экспертный совет парламентского комитета по правам человека.

Что такое "Восток SOS"

Восток-SOS - общественная инициатива, созданная 5 мая 2014 на базе Луганского Правозащитного центра "Поступ" и Крымского правозащитного центра "Действие", члены которых были вынуждены переехать в Киев из-за начала войны в Донбассе и аннексии Крыма.

Основные направления деятельности - помощь переселенцам, пострадавшим в ходе войны, жителям прифронтовых территорий, помощь в освобождении заложников, освещение событий на Донбассе и правозащитная деятельность.

Кроме Киева, организация имеет офисы в Рубежном и Мариуполе. Она занимается юридической помощью переселенцам и жителям прифронтовых территорий, а также закупками гуманитарной помощи. Впрочем, судя по Facebook организации - ее деявтельность носит более виртуальный, нежели материальный характер.

Среди мероприятий, которые в последнее время организовывал "Восток SOS" - пресс-конференция на тему пропавших без вести за время конфликта на востоке, акция в защиту избирательных прав переселенцев и трудовых мигрантов, дискуссия на тему прокурорской этики, презентация результатов работы горячей линии по выявлению случаев незаконных действий украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях и тому подобное.

На сайте фонда заявляется, что он существует на пожертвования. Среди партнеров указаны Еврокомиссия, Агентство США по международному развитию USAID, американская правозащитная организация Freedom House, посольства нескольких европейских стран и другие организации.

Согласно отчету о доходах, за 2018 год "Восток SOS" получил чуть более 15 миллионов гривень. За 2017-й - почти 16 миллионов.

Взгляды Александры Дворецкой

Новоназначенная куратор Донбасса, как и говорилось - проукраинская активистка. При этом ее позиция по вопросам Донбасса в чем-то мягче, чем у предыдущего руководства Министерства по делам оккупированных территорий.

Так, она активно выступает за право переселенцев голосовать на местных выборах, которого они были лишены при президенте Порошенко. Также Дворецкая писала в своем Facebook о том, что Украине нужно иметь прямые отношения с "ЛДНР" без посредничества РФ - чтобы решать насущные гуманитарные вопросы.

"Получилось так, что меня обвинили в том, что я работаю на российскую пропаганду, ведь я сказала, что для поиска людей и тел, надо устанавливать контакты с "той стороной". Мы же общаемся с "той стороной" когда речь идет о Минске, "обмене" или ремонте моста в Станице Луганской, завозе хлора для воды или ее поставки из Горловки? Почему мы не можем таким образом забирать тела военных, которые до сих пор находятся на оккупированных территориях, а их родственники не знают точную судьбу и находятся в ожидании?", - писала она.

При этом Александра Дворецкая придерживается радикально антироссийских взглядов и является в этом смысле сторонницей американского политика Джона Маккейна.

В годовщину его смерти несколько дней назад она писала: "Джон Маккейн был другом Украины в ее борьбе против российской агрессии. Уже год, как его нет, но при жизни мы успели встретиться. Меня удивило, с каким интересом он слушал о Крыме и восток Украины, и говорил, что мы обязательно победим, а США - наш надежный союзник в этом деле. При всей противоречивости фигуры в мире так мало сильных людей".

Также она выступала против героя ВОВ маршала Ивана Конева, освобождавшего Европу от нацистов и позже вводившего войска в Чехословакию.