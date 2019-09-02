2 сентября, в годовщину теракта в Беслане, вышел документальный фильм российского журналиста Юрия Дудя "Беслан. Помни". Он длится более трех часов, в нем Дудь общается с теми, кто пережил трагедию в 2004 году, с журналистами.

Фильм Дудя

Пятнадцать лет назад, в Северной Осетии, случился самый страшный теракт в истории России. 1 сентября прямо во время праздничной линейки террористы захватили около тысячи учеников и их родителей. Три дня их удерживали в душном и обвешенном взрывчаткой спортзале. Во время штурма большую часть заложников освободили, но 334 погибли, 186 из них - дети.

"Когда изучаешь обстоятельства этого теракта - хочется кричать и плакать от ужаса, злобы, сочувствия и боли" - рассказывает журналист.

Предыдущий фильм Юрия Дудя "Колыма: родина нашего страха" вызвал бурные обсуждения. Он получился в традициях 90-х - с обличениями сталинского режима. Это вызвало жестокую критику со стороны как провластных российских комментаторов, так и оппозиционных патриотов. Зато фильм был хорошо воспринят либеральной оппозицией.

Новый фильм обещает стать еще более обсуждаемым, ведь Беслан - это еще не зажившая рана. Причем в нем Дудь, ранее поддержавший акции протеста в России, упрекает государство, которое, по его словам, тогда допустило ошибки, теперь должно сделать все, чтобы его простили, в частности, окружить заботой выживших. А его собеседники-журналисты говорят, что изначально не доверяли власти и официальной информации. И что милицию Ингушетии предупреждали о готовящемся терракте, но они не отреагировали. А грузовик с боевиками смог проехать благодаря взятке силовикам.

В соцсетях уже звучат обвинения, что Дудь "решил попиариться на Беслане", поскольку ни Басаев, ни террористы в его начальной подводке вообще не звучат.

Что произошло в Беслане 15 лет назад

1 сентября 2004 года рано утром в Беслане во время торжественной линейки в школе №1 террористы захватили 1128 заложников (дети, родители, сотрудники школы) и удерживали их без воды и еды в заминированном здании.

На третий день в спортзале прогремел взрыв и разгорелся пожар. Крыша частично рухнула. После того, как начали выбегать первые заложники, силы ФСБ начали штурм. Во время перестрелки погибли 28 терористов, живым удалось взять только одного - Нурпаша Кулаева. Его осудили к пожизненному заключению.

После штурма погибли 314 заложников, из них 186 - дети.

Ответственность за организацию атаки взял на себя чеченский боевик Шамиль Басаев, который воевал за выход непризнанной Чеченской республики Ичкерия из состава Российской Федерации. Сам захват возглавил террорист Руслан Хучбаров по кличке "полковник".