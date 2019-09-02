Драка со стрельбой произошла в ночь на понедельник, 2 сентября, в одном из кафе на улице Константиновской в Киеве. Об этом сообщает ТСН.

Уточняется, что конфликт произошел между отдыхающей в кафе компанией и совладельцами этого заведения. Как рассказал один из собственников Амид, причиной ссоры стало то, что отдыхающие сильно шумели.

Фото: tsn.ua

Мужчина рассказал, что в кафе отдыхала компания из 15 человек. В 23:00 заведение закрывалось, но отдыхающие попросили разрешения посидеть на летней площадке. Им разрешили, но с условием соблюдения тишины. Однако, вскоре компания начала шуметь, а на замечания отвечать агрессивно. В итоге конфликт между отдыхающей компанией и администрацией заведения перерос в драку, в ходе которой совладелец выстрелил из стартового пистолета.

На место происшествия приезжала полиция, но никого не задержали.

У ніч проти 2 вересня в одному з кафе на вул. Костянтинівській у Києві сталася бійка зі стріляниною. Відео очевидця події. pic.twitter.com/SfRJRnlpW4 — ТСН.ua (канал 1+1) (@tsnua) September 1, 2019

Ранее "Страна" писала о том, что на курорте под Одессой неизвестный открыл стрельбу, есть погибший.

Также мы сообщали, что в Киеве ночью мужчина сделал замечание шумной компании и получил три удара ножом.