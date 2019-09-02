"С королевой никогда не встречалась". Елизавета ІІ потроллила американцев, которые не узнали королеву Британии
Группа американских туристов, посетивших Абердинскую область Шотландии, не узнали британскую королеву Елизавету ІІ, когда встретили ее на прогулке в шотландском поместье-замке Балморал. Оно является резиденцией королевской семьи Британии. Об этом сообщает британское издание Mail Online.
Сообщается, что 93-летняя королева гуляла по территории замка Балморал в сопровождении охранника Ричарда Гриффина. Она была одета в твид и платок.
Во время прогулки ее встретили туристы из Америки и спросили, живет ли она в этом районе и встречалась ли когда-либо с британской королевой. Елизавета ІІ решила разыграть их. Она сказала, что у нее есть дом неподалеку. А также ответила, что с королевой она не встречалась, указала на Гриффина и сказала, что он встречался с королевой.
Гриффин сотрудничает с королевской семьей более 30 лет. Он рассказал Times, что туристы так и не узнали королеву и пошли дальше.
Замок Балморал - резиденция британской королевской семьи с 1852 года. Он расположен на обширной территории, которая занимает площадь более 20 000 гектаров. Как рабочая зона, замок включает в себя лесные и сельскохозяйственные угодья, а также управляемые стада оленей, крупного рогатого скота и пони.
Фото: dailymail.co.uk
Как сообщала "Страна", в среду, 28 августа, британская королева Елизавета II одобрила приостановку работы британского парламента. Такое обращение к ней поступило от лица премьер-министра Бориса Джонсона. Заявленной причиной этого являлась блокировка депутатами процесса выхода королевства из ЕС.
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