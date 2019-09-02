Группа американских туристов, посетивших Абердинскую область Шотландии, не узнали британскую королеву Елизавету ІІ, когда встретили ее на прогулке в шотландском поместье-замке Балморал. Оно является резиденцией королевской семьи Британии. Об этом сообщает британское издание Mail Online.

Сообщается, что 93-летняя королева гуляла по территории замка Балморал в сопровождении охранника Ричарда Гриффина. Она была одета в твид и платок.

Во время прогулки ее встретили туристы из Америки и спросили, живет ли она в этом районе и встречалась ли когда-либо с британской королевой. Елизавета ІІ решила разыграть их. Она сказала, что у нее есть дом неподалеку. А также ответила, что с королевой она не встречалась, указала на Гриффина и сказала, что он встречался с королевой.

Гриффин сотрудничает с королевской семьей более 30 лет. Он рассказал Times, что туристы так и не узнали королеву и пошли дальше.

Замок Балморал - резиденция британской королевской семьи с 1852 года. Он расположен на обширной территории, которая занимает площадь более 20 000 гектаров. Как рабочая зона, замок включает в себя лесные и сельскохозяйственные угодья, а также управляемые стада оленей, крупного рогатого скота и пони.

Фото: dailymail.co.uk

Как сообщала "Страна", в среду, 28 августа, британская королева Елизавета II одобрила приостановку работы британского парламента. Такое обращение к ней поступило от лица премьер-министра Бориса Джонсона. Заявленной причиной этого являлась блокировка депутатами процесса выхода королевства из ЕС.

Также мы писали, что Елизавета II владеет четырьмя элитными квартирами в Москве возле Кремля.