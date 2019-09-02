Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает поставить в общественных местах фандоматы - автоматы для сбора пластиковых и алюминиевых бутылок. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы ведомства Лев Парцхаладзе.

В записи чиновник ссылается на европейский и мировой опыт по сбору тары.

"Во многих странах Европы и мира на улицах в местах массового скопления людей можно встретить фандоматы. Это автоматы, которые обменивают пластиковые и иные бутылки, например, алюминиевые, на деньги или специальные чеки, за которые можно купить, к примеру, корм для животных или пакеты для собак. Это очень нужная инициатива, которая поощряет людей к разумному сбору и использованию пластика и улучшения экологического состояния городов", - отметил Парцхаладзе.

Фото: Facebook/ lev.partskhaladze

Замминистра уверен, что в Украине такая практика тоже приживется. По его словам, в ведомстве уже рассчитали, что один фандомат будет обслуживать 5 тысяч человек.

Скриншот: Facebook/ lev.partskhaladze

Также Парцхаладзе провел небольшой этимологический и технический экскурс.

"Фандоматы получили свое название от немецкого слова "pfand", которое дословно переводится как "залог". Такие автоматы могут определять объем и вес тары, а сканер – распознавать около 30 тысяч штрих-кодов и в точности идентифицировать объект", - написал чиновник.

Как сообщала "Страна", летом в Киеве заменили изношенные и поврежденные мусорные контейнеры для пластика и стекла новыми.

Также мы писали, что Украина вошла в топ-10 стран по количеству производимого мусора из расчета на одного жителя.