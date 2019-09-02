Голливудский режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон планирует сделать из шестой части "Терминатора", новый трейлер которой вышел на днях, трилогию. Об этом пишет издание Deadline.

По его словам, такой проект может быть реализован если "Терминатор: Темная судьба" станет кассовым.

"Если соберем достаточно денег, то будем точно знать, в каком направлении двигаться с последующими фильмам", - заявил Кэмерон.

Новый фильм станет продолжением картины "Терминатор 2: Судный день" (1991). Кэмерон добавил, что возможность возродить "Терминатора" и снять продолжение, обойдя несколько частей, была дана только с согласия главы студии Skydance Дэвида Эллисона.

"Это была довольно нестандартная ситуация, так как в создании трех фильмов я не участвовал, но когда я поговорил с ним, то понял: ему нравится идея вернуться к основам, сделать продолжение второго "Терминатора". Идея была интригующей", - сказал Кэмерон и добавил, что только на проработку сюжета, который бы смог понравиться актрисе Линде Хэмилтон (Саре Коннор), ушло несколько недель.

"Когда мы более-менее разобрались, то поняли, что это должна быть серия из трех фильмов", - добавил режиссер.

Напомним, режиссером картины выступил Тим Миллер, создатель первой части "Дэдпула". В главных ролях задействованы звезды предыдущих частей Линда Хэмилтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (Т-800). К ним также присоединились новые актеры: Маккензи Дэвис, Наталья Рейс, Гэбриэл Луна и Диего Бонета. Мировая премьера ожидается 1 ноября 2019 года.

Ранее "Страна" писала о том, что появился новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" с Сарой Коннор.

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