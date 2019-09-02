В первый день осени, 1 сентября, в Киевской области покончили жизнь самоубийством четверо мужчин. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Решившие свести счеты с жизнью проживали в разных районах. В частности, совершили самоубийство 54-летний житель Броварского района, 44-летний мужчина, проживавший в Бородянском районе, 51-летний житель Киево-Святошинского района Киевской области. Самым молодым из самоубийц стал 35-летний мужчина из Вышгородского района.

Как отметили правоохранители, почти все мужчины лишили себя жизни из-за бытовых проблем. В полиции добавили, что по каждому факту проводится тщательное досудебное расследование и возбуждены уголовные производства.

Напомним, в конце августа в Киевской области двое мужчин 1991 года покончили жизнь одинаковым способом - выстрелом из гладкоствольного ружья.

Ранее "Страна" писала, что ученые связали синдром беспокойных ног, который заставляет шевелить конечностями по ночам, с риском самоубийства.