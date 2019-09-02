Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку 2 сентября. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети.

В заявлении премьера об отставке говорится, что он покидает свой пост, так как "стратегическая основа развития" страны была создана и он считает, что выполнил свою миссию на данном этапе.

"Для меня это было большой честью и в то же время огромной обязанностью выполнять обязанности премьер-министра Грузии по защите интересов нашей страны", - сообщил Бахтадзе.

Как сообщали грузинские СМИ, ожидалось, что 2 сентября глава правительства сделает заявление об отставке. Члены партии власти обсудили запланированные изменения правительства на заседании парламентского большинства 1 сентября, но депутаты не уточнили, какими будут изменения.

В коалиции заявили, что премьер-министр сделает заявление и общественность "получит больше информации".

По информации IPN, на должности премьер-министра Мамуку Бахтадзе сменит ныне действующий министр внутренних дел Георгий Гахария, а на должность главы МВД вернется Ираклий Гарибашвили, который уже руководил этим ведомством несколько лет назад.