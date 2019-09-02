Полузащитник Шальке из немецкого Гельзенкирхена, а также игрок сборной Украины Евгений Коноплянка может перейти в донецкий Шахтер. Об этом в своем Twitter коротко сообщил итальянский спортивный репортер Джанлуки Ди Марцио.

По информации Ди Марцио, Шахтер хочет заполучить Коноплянку сегодня, накануне закрытия в Европе трансферного окна.

Скриншот: Twitter/ DiMarzio

К сезону Коноплянка не готовился, поскольку искал новый клуб. У него были возможности перейти в турецкий "Бешикташ". Также велись переговоры с итальянскими клубами Сампдория и Рома.

Ранее сообщалось, что в Шахтере Коноплянка мог бы заменить Тайсона, который планировал покинуть донецкую команду. Бразильца хотел видеть в своих рядах Милан. Однако 1 сентября стало известно, что Шахтер отклонил предложение Милана о трансфере Тайсона.

"Страна" писала, что в воскресенье Шахтер в Киеве разгромил Олимпик со счетом 4:0.