Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что после Второй мировой войны страна не получила репарации за ущерб, причиненный гитлеровской Германией. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление чиновник сделал 2 сентября в эфире Польского телевидения. Он объяснил свое обвинение тем, что, дескать, Польша не была суверенна в решении выплаты компенсации.

"Этой компенсации не было после Второй мировой войны, потому что Польша находилась под господством России и в этой связи Россия приняла такое решение. Польша не была суверенна в этом решении", - сказал министр.

Напомним, в мае 2019 года власти Польши подняли тему выплаты компенсации за ущерб, нанесенный республике во время нацистской оккупации. Его сумму они оценили примерно в 1 триллион евро.

А 1 сентября, во время памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины нападения Германии на Польшу и начала Второй мировой войны, польский президент Анджей Дуда заявил, что его страна скоро выставит счет немцам за нанесенный в войну ущерб.