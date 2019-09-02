Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Уточняется, что 2 сентября, руководствуясь Законом Украины "О прокуратуре", Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, а также на основании письма Министра обороны Украины от 02.09.2019 Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Этим же приказом он исключен из списков личного состава Генпрокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

В тоже время, журналист Владимир Бойко заявил, что такое решение ГПУ приняла с подачи главы Офиса президента Андрей Богдана.

"Наконец руководитель Офиса Президента Андрей Богдан реализовал свой план, о котором я рассказал еще 8 июля 2019 - министр обороны отозвал Анатолия Матиос из Генеральной прокуратуры для дальнейшего прохождения военной службы в Министерстве обороны Украины.

Сначала это по требованию Богдана пытался сделать предыдущий министр Степан Полторак, но действие его приказа было остановлено ​​в результате прокурорских интриг - Юрий Луценко не хотел портить себе последние дни пребывания в должности. С назначением нового генпрокурора Руслана Рябошапки - человека Богдана - эта комбинация была разыграна повторно, но уже за подписью нового министра обороны Андрея Загороднюка. Ожидается, что Анатолию Матиосу будет предложено возглавить Главную инспекцию Министерства обороны, но он от должности, скорее всего, откажется", - написал на своей странице в Facebook Владимир Бойко.

Фото: facebook.com

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