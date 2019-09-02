Российское правительство премьера Медведева выразило недовольство темпами строительства космодрома "Восточный", а глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отреагировал на это резкой записью в Twitter. Запись появилась в микроблоге чиновника 2 сентября.

Российский вице-премьер Юрий Борисов рассказал представителям СМИ, что был на стройке в июле. При этом темпы возведения объектов второй очереди космодрома, по его мнению, не удовлетворительны.

Борисов не исключил, что подрядчиком "Восточного" может стать создаваемая публично-правовая компания "Военно-строительный комплекс" Минобороны.

Между тем Рогозин в Twitter отрапортовал, что на строительстве второй очереди космодрома вот-вот будет залито 1,5 тысячи кубов бетона. Один из комментаторов написал, что по радио озвучили совсем иные достижения, заказчики не в восторге и рассматривают возможность привлечения к стройке других ведомств.

На это Рогозин ответил весьма резко.

"А так было всегда: одни строят, другие - критикуют. Все при деле", - написал руководитель "Роскосмоса".

Скриншот: Twitter/ Rogozin

Напомним, 27 августа Рогозин предложил президенту Турции Реджепу Эрдогану организовать отправку на Международную космическую станцию турецкого космонавта.

Ранее "Страна" сообщала, что российский космический корабль с роботом Федором на борту не смог состыковаться с МКС.