Один человек погиб в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в поселке городского типа Затока, Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что инцидент произошел рядом с одним из местных кафе. Между неустановленным мужчиной и жителем города Беляевка возник конфликт, во время которого неизвестный достал пистолет, вероятно травматического действия, и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента.

В результате стрельбы 29-летний житель Беляевки получил ранение грудной клетки. Нападающий с места происшествия скрылся. Прибывшие на место ЧП медики скорой помощи пытались спасти раненого, но от полученных ранений он скончался.

Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Обстоятельства происшествия и причастные лица устанавливаются.

Ранее "Страна" писала о том, что на Печерске в Киеве местный житель устроил по пьяни стрельбу во дворе.

Также мы сообщали, что под Черниговым выпивший сотрудник СБУ сел за авто и устроил стрельбу по людям.