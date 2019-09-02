Самый молодой в истории Украины премьер-министр, юрист по образованию Алексей Гончарук вследствие своей забывчивости едва не лишился права занятия адвокатской деятельности.

Как следует из его профайла на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины, дважды новоиспеченный премьер дважды за последние три с половиной года привлекался к дисциплинарному взысканию.

В частности, право на занятие Гончаруком адвокатской деятельностью приостанавливалось на год. Сначала - с 4 марта по 4 сентября 2016 года, а затем с 31 июля 2018 по 31 января 2019 года.

Оба вердикта принимала на своих заседаниях Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатов Черниговской области, где нынешний премьер и состоит на учете.

Глава дисциплинарной палаты КДКА Черниговской области Сергей Хоменко подтвердил "Стране" информацию реестра о наложении взысканий на Гончарука.

"Это действительно имело место. О сути принятых решений мы можем вам ответить только после получения официального запроса", - отметил Хоменко.

В свою очередь, источник "Страны" в адвокатских кругах объясняет, что свидетельство на право осуществления адвокатской деятельности Гончаруком приостанавливалось из-за неуплаты им ежегодных адвокатских взносов.

"В обоих случаях он просрочил время уплаты взносов. В КДКА к этому отнеслись с пониманием - Гончарук к тому моменту активно занимался работой Офиса эффективного регулирования (BRDO), во главе которого стоял четыре года. Поэтому ему всего лишь приостановили свидетельство в назидание и напоминание. Хотя в теории "дисциплинарка" за два и более проступков со стороны адвокатов может ставить вопросы и о полном запрете на осуществление адвокатской деятельности", - пояснил наш собеседник.

В настоящее время свидетельство Алексея Гончарука на право занятия адвокатской деятельности вновь приостановлено. За день до своего назначения на пост премьер-министра, 27 мая, он подал соответствующее заявление.

Ранее "Страна" писала, как что нового премьера в гараже стоит "Ягуар", есть квартира в Чернигове, а его официальная зарплата за прошлый год не превышала 200 долларов в месяц. При этом основной доход он получил как субъект предпринимательской деятельности, что может быть свидетельством использования им распространенной схемы оптимизации налогов через оформление физлица-предпринимателя.