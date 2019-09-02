Сегодня, 2 сентября, в комитете Верховной Рады по правовой политике и правосудию разгорелся спор по поводу правомерности начала второй сессии парламента с 3 сентября. Об этом сообщает "Украинская правда".

У членов комитета возникли сомнения, поскольку по регламенту рассматривать изменения в Конституцию во втором чтении можно только на следующей сессии после первого чтения. Некоторые нардепы уверяли, что и заседание комитета проводить нельзя.

Глава комитета Ирина Венедиктова из "Слуги народа" попыталась внести ясность в этот вопрос.

"Что касается календаря плановой работы... Мы с вами еще раз встретимся по плану в среду. До этого у нас заседание внеплановое. В ночь на 29 августа у нас было первое заседание комитета, сегодня повестка дня определена заявлениями народных депутатов. Это не плановый сбор", - сказала Венедиктова.

Также она намекнула на то, что ее коллеги не хотят работать из-за необходимости рассматривать статью о снятии депутатской неприкосновенности.

"Я услышала тех депутатов, которые отстаивают позицию, что невозможно возвращаться к вопросу статьи 80-й - снятие неприкосновенности. Поэтому я понимаю ваши мотивы для того, чтобы мы сегодня не работали в пределах процедурных действий", - заявила депутат.

Сергей Власенко из "Батькивщины" возмутился ее словами и сказал, что глава комитета не имеет права комментировать действия коллег и "​​говорить, кто что думает".

Власенко и Руслан Князевич из "Европейской солидарности" предложили не проводить заседание комитета, а провести обсуждение. Однако их поддержали только 6 депутатов, а 14 оказались против.

В результате Власенко покинул заседание комитета со словами, что он не желает участвовать в беззаконии.

"Мой правовой опыт научил меня, что нельзя принимать участие в незаконных действиях. Я считаю эти действия незаконными, я не буду принимать участие сегодня в заседании комитета" - заявил соратник Тимошенко.

Кто-то крикнул ему вслед, что он может лишиться мандата, но Власенко это не остановило.

После этого Князевич заявил, что предложенные партией "Слуга народа" законопроекты "меняют Конституционный строй". Также он предложил до рассмотрения комитетом вопросов из повестки дня обратиться в Венецианскую комиссию. Но за предложение проголосовали 6 депутатов, а против - 15.

Не было поддержано и предложение секретаря комитета Олега Макарова из "Голоса" снять с повестки дня комитета рассмотрение 80-й статьи Конституции.

Ранее "Страна" сообщала, что семь депутатов предлагают Верховной Раде ввести программные регистраторы расчетных операций (РРО) и упростить процедуру их регистрации.

Также мы приводили полный список внесенных Кабинетом министров в Раду законопроектов.