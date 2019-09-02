Аргентина ввела валютный контроль, пытаясь стабилизировать рынки и справиться с углубляющимся финансовым кризисом в стране. Об этом сообщает ВВС.

Согласно заявлению правительства страны, серия чрезвычайных мер была предпринята "для обеспечения нормального функционирования экономики, поддержания уровня активности, занятости и защиты потребителей".

В центральном банке заявили, что принятые меры необходимы для "поддержания стабильности валюты".

После резкого падения песо аргентинские власти приняли решение ограничивать покупки иностранной валюты. Таким образом для покупки валюты и осуществления переводов за границу фирмы должны будут получить разрешение центрального банка на продажу песо. В свою очередь физическим лицам необходимо будет получать разрешение от центрального банка в случае покупки более 10 000 долларов США в месяц.

Также отмечается, что Аргентина стремится отложить выплату долга Международному валютному фонду, чтобы справиться с финансовым кризисом.

Ранее "Страна" писала о том, что между Украиной и Аргентиной заработает расширенный безвиз.

Также мы сообщали, что в Аргентине хакеры сняли почти 60 тысяч гривен со счета украинца, который никогда в Аргентине не был.