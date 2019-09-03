Сегодня, 3 сентября, на народном календаре Фалдей проповедник, в сети вспоминают песню Шуфутинского "Третье сентября", а 80 лет назад Великобритания, Франция и их союзники объявили войну Германии, напавшей на Польшу и Чехословакию.

Народные и церковные праздники

В народе почитается Фаддей Проповедник. Апостол жил и проповедовал в древнем городе Эдессе, где основал первую христианскую церковь 44 году н. э. В этот день наши предки убирали и сушили лен. А главной приметой дня была ясная и теплая погода, которая после Фаддея должна продержаться еще месяц. В лесу много рябины - осень дождливая, если мало ягод - сухая. Если листья березы желтеют с верхушки - к ранней осени, снизу - поздней, а если равномерно - средней.

События и даты

В 301 было основано старейшее на сегодняшний день государство Европы - Сан-Марино. Это самое маленькое государство в мире. Оно не входит ни в НАТО, ни в ЕС. Однако в Сан-Марино разрешено использовать евро и чеканить собственные монеты.

В 1739 году в Украине был основан город Шостка (Сумская область). Город находится на берегу реки Шостка (приток Десны) и свое название получил благодаря заболоченной местности и тому, что населению приходилось ранее использовать шест, чтобы ходить по улицам.

В 1812 году в Англии выпустили первую банку консервов.

Сегодня день рождения первого бюстгальтера - ему исполняется 105 лет. В 1914 году первый аксессуар, поддерживающий грудь, изобрела американка Мэри Фелпс Джекобс. Это был так называемый "бесспинный лифчик", который пришел на смену корсету. Вначале новый предмет женского туалета успеха не имел.

Первый лиф выглядел как несколько сшитых вместе платков на ленточках

В 1838 году в Киеве открыли Институт благородных девиц, изначально он находился в арендованном помещении на перекрестке улиц Липской и Институтской. В институте учились девочки 10-13 лет дворянского происхождения, а также дочери чиновников, купцов, священников и иностранцев.

В 1939 году Франция, Великобритания, Индия, Австралия и Новая Зеландия объявили войну Германии.

В 1976 году на Марсе впервые приземлился беспилотный аппарат Viking-2.

В 1996 США нанесли ракетный удар по Ираку в рамках операции "Буря в пустыне".

В 2002 году генпрокуратура Украины признала, что найденное в Таращанском лесу тело 2 ноября 2000 года, принадлежит Георгию Гонгадзе.

3 сентября ученые Сибири создали лабораторию для клонирования мамонтов из древней ДНК. К исследованиям позже присоединились Пекинский институт геномики и Южно-Корейская компания Sooam Biotech. Совместно ученые добились значительных достижений в области клонирования.

В 2017 году нидерландские ученые определили максимально возможную продолжительность жизни человека, изучив данные 75 тысяч человек. По их оценкам женщины могут дожить до 115,7 года, а мужчины - до 114,1 года.

Также 3 сентября уже несколько лет подряд в сети вспоминают одноименную песню Михаила Шуфутинского. В этот день в сети появляются сотни мемов, картинок и шуток.

Именины

Сегодня День ангела - у Александра, Ефрема, Игнатия, Павла и Марфы.