В ночь на 2 сентября в селе Комаров Кельменецкого района Черновицкой области в сауне взорвался газ, из-за чего пострадали три человека. Об этом сообщает сайт "Молодой буковинец".

Накануне взрыва владельцы заведения поменяли газовый баллон, который стоял в подвале. По словам пострадавших, взрыв произошел после того, как на кухне зажгли зажигалку.

В результате взрыва трое людей получили ожоги разной степени тяжести. У владельца сауны 1975 года рождения врачи диагностировали ожоги II-III степени лица, спины, предплечья и конечностей, а также шок. У него обгорело 60% тела.

Кроме владельца, в больницу с ожогами предплечий и правой голени попал мужчина 1980 года рождения и жена владельца сауны 1979 года рождения. У женщины обожжены руки и голени, ее состояние оценили как средне тяжелое.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа из шланга, соединяющего газовый баллон и газовую плиту. Здание и газовый баллон не повреждены.

Полиция и сотрудники ГСЧС пока не подтвердили эту информацию.

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