Сегодня, 2 сентября, первый звонок прозвенел для 6-летнего Кирилла Зеленского. Сын президента пошел в первый класс частной "Новопечерской школы" в Киеве.

Об этом сообщают журналисты "Страны".

По нашей информации, Кирилл Зеленский также ходил сюда в подготовительные классы.

Сама школа находится на территории элитного жилого комплекса "Новопечерские липки".

Кирилл Зеленский будет учиться вот в этой школе, фото: Cтрана

Отметим, что 15-летняя Алексанра, дочь президента, пошла сегодня в 9-й класс той же "Новопечерской школы".

Как мы уже писали, год обучения стоит тут около $10 850 и $12 850 для младших классов. Кстати, если здесь учатся двое детей, то родители получают скидку до 5%. Информация об этом размещена на сайте школы.

Ранее "Страна" сообщала, что после возвращения из Польши Зеленский созывает на экстренное совещание силовиков, руководство Рады и Кабмина.