В городе Первомайском Харьковской области учителя вышли на митинг протеста против закрытия двух местных школ. Об этом сообщает медиа-группа "Объектив".

Вчера, 1 сентября, учителя перекрыли улицу Харьковскую в городе Первомайский, протестуя против закрытия местных школ №1 и №4. Акцию протеста учителей поддержали их единомышленники и общественные организации. Всего собралось около сотни человек. Люди непрерывно переходили дорогу с плакатами "Стоп Бакшеев". Таким образом они отреагировали на решение Первомайского горсовета и мэра города Николая Бакшеева о закрытии двух школ.

В горсовете заявили, что закрывают школы в рамках оптимизации. Мэр поясняет, что учебные заведения загружены всего на половину, поэтому их нет смысла удерживать. Здания школ планируют передать эвакуированным вузам, не имеющим помещений. За счет оптимизации город планирует ежегодно экономить около 3 млн грн.

Протестующие педагоги заявляют, что закрытие школ приведет к большим неудобствам для детей, которым придется тратить больше часа, чтобы попасть на уроки.

В предназначенных к закрытию школах учатся около 600 учеников. Сейчас в зданиях отключили электричество и воду. Педагоги через суд пытаются отменить решение горсовета.

Фото: objectiv.tv

В полиции сообщили, что акция протеста продолжалась около 40 минут. Никаких правонарушений не было допущено. Работники полиции организовали объезд транспорта.

В 2018 году жители Первомайского опубликовали петицию на сайте президента с просьбой запретить ликвидацию городских школ №1,2 и 7. Петиция набрала всего 157 подписей при минимально необходимых 25 тысячах.

Бакшеев заявлял, что в этих школах за счет бюджета оплачивали 6600 учебных мест, а использовали меньше 3000. Из 40 классных комнат первой школы учеников размещали только в 16-17.

"1-я по всем показателям выглядит уязвимее остальных. 7-я школа имеет наименьшее количество учеников среди школ многоэтажной застройки города, хотя эта школа находится в центре двух самых молодых микрорайонов. В свою очередь, дети 4-го и 6-го микрорайонов составляют половину учеников 4-й школы и весомую часть в других школах. Стал очевиден невысокий рейтинг 7-й школы среди жителей города в разрезе более выгодного местоположения. Таким образом, появилась версия объединения 7-й школы и 4-й в здании 7-й, как более новой", - заявил тогда мэр Первомайского.

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