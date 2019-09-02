Народный депутат фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая опровергла свою же давнюю запись в соцсети о преступлениях отца депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы и извинилась за публикацию. Об этом Богуцкая рассказала в своем Facebook.

По словам представительницы "Слуги народа", года два назад она написала статью о человеке по фамилии Кива, который в советское время был приговорен к расстрелу за убийство. В той записи она упомянула, что он из Полтавы, как и Илья. А по возрасту годится заместителю начальника УМВД в отцы. К тому же преступника звали Владимиром, а отчество Кивы - Владимирович.

При этом прямо Богуцкая не назвала Киву сыном убийцы.

"Короче, впрямую я голову социалистической партии не обозвала, да и в комментах мне полтавчане, которые знакомы с нашим Кивой, писали, что это просто однофамильцы... Но осадочек остался", - призналась нардеп.

Скриншот: Facebook/ liza.bogutskaya

В Верховной Раде к Богуцкой подошел Кива и сказал, что запись двухлетней давности сильно ударила по имиджу его семьи. А также попросил написать опровержение. Что нардеп и сделала.

"Даже если бы нашлись подтверждения о родственных связях двух Кив, мой намек на то, что Илья обязательно должен быть таким же, был гнусным и неоправданно оскорбительным. Приношу извинения семье, особенно дочери Ильи, которая работает в полиции. Илья Кива абсолютно прав: дети за родителей не отвечают. А тем более, за чужих", - заявила Богуцкая.

Как сообщала "Страна", два года назад народный депутат от БПП Сергей Каплин в своем Facebook обнародовал документы, которые, по его словам, свидетельствуют о том, что Кива страдает психическими заболеваниями.

Напомним, зимой Кива зарегистрировался кандидатом в президенты Украины.