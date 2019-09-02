Семь депутатов предлагают Верховной Раде ввести программные регистраторы расчетных операций (РРО) и упростить процедуру их регистрации. Об этом говорится в законопроекте №1053, зарегистрированном в парламенте 29 августа, сообщают "Украинские новости".

Документ предлагает внести ряд изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", которым предусматривается: внедрение программных РРО, что предоставляет субъекту хозяйствования право выбирать классический РРО или программный РРО в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей; упрощение процедуры регистрации РРО - ее проведения средствами электронного кабинета без представления регистрационных документов, а только путем получения фискального номера, который идентифицирует программный РРО, в информационной системе контролирующего органа.

Также законопроект предусматривает:

удешевление процесса применения РРО;

фискализация расчетных операций, проводимых через программные РРО, на фискальном сервере контролирующего органа, что позволит легализовать расчетные операции;

внедрение технологий защиты данных о проведенных расчетных операциях;

контроль со стороны общества за легализацией расчетных документов, подтверждающих проведение расчетных операций;

повышение ответственности за нарушение установленного порядка проведения расчетных операций при осуществлении торговой деятельности и предоставлении услуг путем внедрения источников возмещения покупателям (потребителям) части штрафных санкций, примененных по их обращениям.

Ранее "Страна" писала о том, что украинские фискалы обновили список разрешенных регистраторов расчетных операций.

Также мы сообщали, что опубликован полный список внесенных Кабинетом министров в Раду законопроектов.