В ночь на 2 сентября в Киеве сделавший замечание шумной компании мужчина получил три ножевых ранения. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел по адресу улица Кустанайская, 7. По информации правоохранителей, под окнами дома сидела шумная компания людей. Местный житель вышел на улицу и сделал им замечание. Начался конфликт, который перерос в драку.

В результате стычки местному жителю нанесли три ножевых ранения. После преступления нападавшие скрылись. У мужчины обнаружили резаную рану в области ребер, колотую рану бедра и колотую рану в области лопатки. Пострадавшему первую помощь оказали патрульные и передали его медикам, которые увезли мужчину в больницу.

На месте работали экипажи патрульных, медики и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося выясняются.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" писала о том, что после драки со стрельбой у кафе на столичной Оболони в больницу попали двое мужчин.

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