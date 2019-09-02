В понедельник, 2 сентября, Украина должна выплатить процентный доход на сумму около 0,5 млрд долларов по выпущенным в 2015 году в рамках долговой операции еврооблигациям. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на график выплат по евробондам.

Кроме этого, 3 сентября Украина должна выплатить Международному валютному фонду 114,333 млн СПЗ (спецправа заимствования).

Курс НБУ по СПЗ на 1 сентября составлял 3456,3562 гривен за 100 СПЗ. То есть 3 сентября Украина должна выплатить порядка 156 млн долларов в эквиваленте.

Также на 13 сентября запланирована выплата МВФ 295,5 млн СПЗ. Всего в 3-м квартале Украина должна выплатить по внешним долгам почти 4 млрд долларов.

В октябре 2015 года держатели 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро поддержали их реструктуризацию.

Тогда согласия не было получено только по еврооблигациям на 3 млрд долларов с погашением в декабре 2015 года, которые были выкуплены Россией.

Новые суверенные еврооблигации были выпущены 12 ноября 2015 на общую сумму 11,95 млрд долларов с погашением в 2019-2027 годах под 7,75% годовых, а государственные деривативы - на 2,92 млрд долларов.

Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года.

Ранее "Страна" писала о том, что за июль-2019 госдолг Украины вырос на $2 миллиарда.

Также мы сообщали, что в Минфине подсчитали, сколько денег нужно Украине на выплаты по госдолгу до конца года.