Disney Cruise Line, дочерняя компания The Walt Disney Company, оставила около 100 членов экипажа своего круизного лайнера на одном из Багамских островов, где бушует ураган "Дориан". Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение, размещенное в воскресенье на сайте Disney Cruise Line.

"Некоторые члены нашего экипажа остались на острове Каставей-Кей, их безопасность и забота о них остаются нашим главным приоритетом. Мы поддерживаем связь с руководством нашей базы на острове, которое обеспечивает заботу о нашем экипаже в островном убежище. Это убежище рассчитано на условия чрезвычайных ситуаций и оборудовано туалетными комнатами, источниками электропитания, достаточными запасами продовольствия и питьевой воды", - пояснили в компании.

Также уточняется, что этот частный остров, служащий портом для круизных лайнеров Disney Cruise Line, расположен южнее основного маршрута "Дориана". Погодные условия на острове соответствуют тропическому шторму и постепенно улучшаются. Компания признала, что поводом для ее заявления стали запросы встревоженных клиентов.

По последним данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Ураган находится в 90 км к востоку от острова Большой Багама (Багамские острова) и движется в западном направлении со скоростью около 2,2 м/с.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за обрушившегося на США урагана "Дориан" в четырех штатах объявили экстренную эвакуацию.

Также мы сообщали, что Трамп предупредил, что ураган "Дориан" может стать мощнейшим в истории США.