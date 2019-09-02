Три человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей, которое произошло в Кривом Роге на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке. Об этом сообщается на сайте ГСЧС в Днепропетровской области.

"1 сентября в 14:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в городе Кривой Рог на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке... Три человека погибли, а именно, водитель авто "Москвич" 1976 года рождения и водитель и пассажир автомобиля "Ford" 1985, 1958 годов рождения соответственно", - говорится в сообщении ГСЧС.

Фото: dp.dsns.gov.ua

На месте происшествия оперативники обнаружили утечку горюче-смазочных материалов.

"Чтобы избежать возгорания, горючее было смыто с дорожного покрытия автодороги", - добавили в пресс-службе ведомства.

К работам привлекались четыре человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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