США готовятся встретить разрушительный ураган "Дориан", который уже достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. В четырех штатах - Джорджии, Флориде, Северной Каролине и Южной Каролине объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер вчера, 1 сентября, отдал распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Снимок урагана из космоса, фото: Twitter/ NHC_Atlantic

По словам главы штата, эвакуация начнется в понедельник, 2 сентября, после обеда. Этот приказ затронет около 1 млн человек.

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп также издал приказ об обязательной эвакуации в прибрежных районах из-за приближения урагана "Дориан". Соответствующий документ он опубликовал на своей странице в Twitter. Жителям шести округов штата, расположенных вдоль Восточного побережья США, предписано эвакуироваться, начиная с полудня понедельника.

"Люди, проживающие к востоку от автотрассы 95, после полудня завтра должны эвакуироваться из-за урагана "Дориан", - отметил Кемп. Он рекомендовал жителям Джорджии быть начеку и соблюдать все меры предосторожности.

Губернатор предостерег, что поваленные деревья, нарушенные линии электропередачи, подтопления, которые неминуемо вызовет ураган, поставят под угрозу сеть автодорог и мостов на побережье штата. Как результат, многие жители рискуют оказаться в полной изоляции, если не поспешать покинуть свои дома.

По последним данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Ураган находится в 250 км к востоку от города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) и движется в западном направлении со скоростью около 2,2 м/с. Максимальная скорость ветра в зоне стихии превышает 82,7 м/ с.

Побережья Флориды "Дориан", как ожидается, достигнет сегодня к вечеру. Около 148,5 тыс. жителей этого штата предписано эвакуироваться из округа Сент-Джонс, начиная с 08:00 (15:00 по Киеву) в понедельник.