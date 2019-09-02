После своего возвращения из Польши президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября проведет встречу с руководителями Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

Об этом передает пресс-служба Офиса президента.

"В понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Мероприятие проведут в Офисе президента на улице Банковой.

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