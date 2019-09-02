После возвращения из Польши Зеленский созывает на экстренное совещание силовиков, руководство Рады и Кабмина
После своего возвращения из Польши президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября проведет встречу с руководителями Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.
Об этом передает пресс-служба Офиса президента.
"В понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Мероприятие проведут в Офисе президента на улице Банковой.
Ранее "Страна" в материале "Дорогой газ от Трампа и судьба хранилищ" выяснила, что значит подписанный Украиной, США и Польшей газовый договор.
Также мы рассказывали, вице-президент США Майк Пенс и напряженный Зеленский раскрыли содержание своего разговора в Польше.