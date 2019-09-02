Начиная со вчерашнего дня, 1 сентября, Россия на месяц возглавила Совет Безопасности Организации объединенных наций. Об этом сообщает ООН на своей официальной странице Twitter.

"В течение сентября председательство в Совете безопасности ООН переходит на правах ротации к делегации России", - говорится в сообщении ООН.

Фото: Twitter

До этого временным председателем ООН была Польша, которая приступила к полномочиям в августе 2019 года.

Совет безопасности ООН состоит из 15 стран, 5 из них имеют статус постоянных членов – это США, Франция, Великобритания, Китай и Россия. Остальные 10 временных членов избираются каждые два года на правах ротации.

Ранее "Страна" сообщала, что на саммите G7 глава ООН объявил о чрезвычайной климатической ситуации.

Также мы рассказывали, что Россия и США на Совбезе ООН обменялись взаимными упреками во лжи и лицемерии по ракетным делам.