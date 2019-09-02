Первая ракетка Украины и пятая в мировом рейтинге Элина Свитолина вышла в 1/4 финала заключительного в сезоне турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата США по теннису (US Open) с общим призовым фондом $50,4 млн. Наша Элина Свитолина уверенно обыграла американку Мэдисон Киз - 7:5, 6:4.

Об этом сообщает Федерация тенниса Украины в Facebook.

"Элина Свитолина установила новое личное достижение - впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В четвертом раунде наша соотечественница обыграла американку Мэдисон Киз - 7:5, 6:4.

Это была уже четвертая встреча Элины и Мэдисон на профессиональной арене. В трех предыдущих дважды сильнее оказывалась Киз (Нью-Хейвен, 2015 и Открытый чемпионат США, 2017), но в этом году на Открытом чемпионате Австралии верх взяла Свитолина. Теперь первая ракетка Украины сравняла счет в личных противостояниях", - уточнили в пресс-службе Федерации.

Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation/



За выход в полуфинал US Open-2019 Свитолина встретится с британкой Джоанной Контой, которая одержала волевую победу над чешкой Каролиной Плишковой - 6:7 (1:7), 6:3, 7:5.

Ранее "Страна" сообщала, что Свитолина после победы над Ястремской на US Open рассказала, чего не хватило сопернице-землячке.

Также мы рассказывали, что Элина Свитолина уверенно обыграла сестру Уильямс во втором круге US Open.