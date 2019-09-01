В соцсетях обсуждают пост на Facebook новоизбранного министра образования и науки Украины 29-летней Анны Новосад, в котором допущено с десяток ошибок, в том числе грубейших. Запись с исправленными ошибками выложила на своем аккаунте в той же соцсети юрист Татьяна Монтян.

Как выяснилось, Новосад не знает элементарных правил. Например, о постановке предлога "із" (а не "з") после слов, которые оканчиваются на согласный. Или правило о постановке окончания -ові в дательном падеже.

Министр даже не в курсе, как правильно пишется название главного финансового документа страны - "госбюджет".

Оригинал записи Новосад. Скриншот: Facebook/ anja.novosad

Запись Новосад с правками. Скриншот: Facebook

Монтян эмоционально прокомментировала уровень грамотности министра.

"Наша новая министерка образования. Или министерша? Короче, какая-то тупая безграмотная п@зда, такая же, как и остальные члены Зе-правительства", - написала юрист.

Скриншот: Facebook

Один из комментаторов попытался оправдать Новосад: мол, ошибок не так уж и много. На что Монтян парировала: "Их вообще не должно быть".

А другой гость страницы попросил не обижать министра, поскольку фактически она еще ребенок.

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