С 1 сентября в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна впервые за всю его историю будут учиться девушки. Об этом говорится на сайте учебного заведения.

Как отметил начальник лицея, Герой Украины генерал-майор Игорь Гордейчук, из 300 новых учеников 20 - это девушки.

Фото: kvl.mil.gov.ua

По словам Гордейчука, в физической подготовке и по уровню знаний ученицы не уступают юношам.

"Впервые в его (лицея. - Ред.) истории здесь будут учиться девушки, которые во время вступительных экзаменов завоевали возможность носить высокое звание лицеисток Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Для наших юношей это своеобразный вызов, ведь девушки не уступают им ни в уровне знаний, ни в физической подготовке, ни в стремлении стать офицерами Вооруженных сил Украины", отметил Гордейчук в поздравительном обращении к лицеистам.

О том, что в Украине девушкам с сентября 2019 года разрешат учиться в военных и военно-морских лицеях, Минобороны объявило весной этого года.

Ранее "Страна" писала, что на территории лицея демонтировали памятник великому русскому полководцу Александру Суворову.