1 сентября киевский ФК "Динамо" и луганская "Заря" сыграли вничью: игра закончилась со счетом 2:2. Об этом сообщает "Корреспондент".

Поначалу киевляне лидировали: ворота "Зари" распечатал Жерсон Родригес с подачи Карлоса Де Пены, а второй мяч забил Де Пена.

Однако вскоре луганчане, у которых накануне был тяжелый матч с "Эспаньолом" в Лиге Европы, отыгрались. В конце первого тайма "Заря" сократила отставание благодаря голу Артема Громова. А во второй половине матча счет сравнял Джоель Абу Ханна.

Видео: YouTube/ ТСН ПРОСПОРТ

Голы: Родригес (17-я минута), Де Пена (36-я минута) - Громов (42-я минута), Абу Ханна (82-я минута).

Напомним, сегодня "Шахтер" выиграл у "Олимпика" и занял первую строку турнирной таблицы.

Ранее "Страна" приводила расписание матчей группового этапа Лиги Европы, в котором сыграют два украинских клуба - киевское "Динамо" и "Александрия".