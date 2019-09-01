30 августа жительница города Чугуева Харьковской области нашла в недавно купленном доме человеческие кости. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковщины.

Сообщение о находке поступило в полицию 30 августа около 17:00. По указанному заявительницей адресу выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские выяснили, что 38-летняя заявительница около двух недель назад приобрела дом с участком. В доме на полу женщина обнаружила кости человека. Останки были изъяты и направлены на экспертное исследование.

Следственный Чугуевский отдел возбудил уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование происшествия продолжается.

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