Президент США Дональд Трамп, который отменил визит в Польшу на памятные торжества в честь 80-летия начала Второй мировой войны из-за урагана, сразу улетел играть в гольф. Об этом сообщает Bloomberg.

Глава Белого Дома отправился в приватный гольф-клуб в Северной Вирджинии в субботу. Там он провел несколько часов. Белый дом обычно не подтверждает информацию о досуге Трампа в гольф-клубе. Но стало известно, что президентский пресс-пул большую часть субботы был в Северной Вирджинии.

Во время игры президент регулярно получал обновленную информацию о шторме и успевал публиковать твиты в своем микроблоге.

После возвращения в Вашингтон в воскресенье Трамп провел брифинг по ситуации с "Дорианом". На брифинге он заявил, что никогда не слышал об ураганах пятой категории.

"Я не уверен, что когда-либо слышал о пятой категории. Я встречал четвертую категорию, но не так много", - сказал он.

Как сообщала "Страна", 1 сентября ураган "Дориан" достиг Багамских островов.

Мы также писали, что свой августовский отпуск Дональд Трамп тоже провел в гольф-клубе.