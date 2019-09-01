1 сентября в двух федеральных землях Германии - Бранденбурге и Саксонии - прошли парламентские выборы, уже известны их результаты. Об этом сообщает Der Spiegel.

Подсчет голосов показал, что главные партии ХДС и СДПГ сильно просели, зато резко поднялась "Альтернатива для Германии", хотя и не на первые места. В Бранденбурге социал-демократы получили около 26%, "АдГ" - около 24%, ХДС - менее 16%, "Левые" - 15%, "зеленые" примерно 11%, "свободные избиратели" - 5%.

В Саксонии у ХДС более 32%, у "АдГ" около 29%, у "Левых" - 9%, "зеленых" - 8,5%, социал-демократов - менее 8%.

Результаты выборов в двух землях могут косвенно повлиять на правительство канцлера Ангелы Меркель. СДПГ, которая наряду с ХДС формирует федеральный кабинет министров, переживает не самые лучшие времена. У партии рекордно низкий политический рейтинг. Кроме того, социал-демократы в уже потерпели болезненные поражения на выборах в других федеральных землях. А на востоке Германии одной из самых влиятельных сил стала "АдГ".

Ранее "Страна" писала о намерении Меркель пробыть на своем посту до окончания срока полномочий в 2021 году. Канцлер подумывала прекратить их досрочно, но разочаровалась в способностях новой главы Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Мы также рассказывали, что Польша собирается выставить Германии счет за оккупацию во время Второй мировой войны.