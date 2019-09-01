1 сентября ураган "Дориан" достиг Багамских островов, а президент США Дональд Трамп охарактеризовал его как один из самых мощных. Об этом передает "Интерфакс".

По сообщению Национального центра США по слежению за ураганами, "Дориан" достиг побережья Багамских островов. К вечеру 2 сентября стихия приблизится к Флориде, принеся с собой "угрожающие жизни людей штормовые волны и сильные дожди".

Скриншот: Twitter/ NHC_Atlantic

Также СМИ передают, что ураган накрыл Илбоу-Кей на островах Абако. Там зафиксирована скорость ветра 298 километров в час.

В связи с этим Трамп призвал в своем Twitter жителей штатов Флорида, Южная и Северная Каролина, Джорджия и Алабама проявить бдительность.

"В дополнение к Флориде - Южная Каролина, Северная Каролина, Джорджия и Алабама, вероятно, пострадают сильнее, чем предполагается. Выглядит (ураган. - Ред.) как мощнейший из случавшихся когда-либо ураганов", - написал президент в микроблоге.

Скришнот: Twitter/ realDonaldTrump

Ранее национальный ураганный центр США присвоил "Дориану" пятую, мощнейшую категорию, по шкале Саффира-Симпсона. И таким образом определил степень возможных разрушений от стихии как катастрофическую.

Напомним, из-за урагана Трамп отменил визит в Польшу, где должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.