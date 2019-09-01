1 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между США и Китаем о торговле по-прежнему запланированы на сентябрь. Об этом сообщает CNBC.

Заявление глава Белого Дома сделал на южной лужайке президентской резиденции перед журналистами. "Мы планируем с Китаем встречу в сентябре", - сказал Трамп.

Торговая война вежду США и Китаем длится уже более полутора лет. Отношения между сторонами обострились в мае.

С 1 сентября 91,6% товаров из Китая будет облагаться в США дополнительными 15-процентными пошлинами.

Накануне ввода пошлин, 26 августа, курс китайского юаня к доллару США упал до минимума за последние 11 лет - 7,1425 юаней за $1.

Аналитики банка Goldman Sachs заявили, что торговая война с Китаем грозит экономике США рецессией.