1 сентября в матче 6-го тура Украинской премьер-лиги донецкий футбольный клуб "Шахтер" всухую обыграл земляков из "Олимпика".

Игра проходила в столице на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Она завершилась со счетом 4:0 в пользу подопечных португальского наставника Луиша Каштру. На счету нападающего горняков Мораева два гола и столько же голевых передач.

Голы забили: Жуниор Мораес (дубль, на 13-й и 80-й минутах), Манор Соломон (45+3) и Марлос (60-я минута).

Видео: YouTube/ Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Эта победа стала шестой для дончан в сыгранных шести матчах нового сезона УПЛ. Сейчас "горняки" обосновались на первом месте в турнирной таблице с 18 очками. "Олимпик" занял последнюю строку, набрав всего 1 очко.

Ранее "Страна" сообщала, что "Шахтер" отклонил предложение итальянского "Милана" о трансфере крайнего полузащитника Тайсона.

Мы также приводили календарь игр "Динамо" и "Александрии" в групповом турнире Лиги Европы.