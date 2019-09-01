"Шахтер" в Киеве разгромил "Олимпик" со счетом 4:0. Во всех голах поучаствовал Мораес
1 сентября в матче 6-го тура Украинской премьер-лиги донецкий футбольный клуб "Шахтер" всухую обыграл земляков из "Олимпика".
Игра проходила в столице на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Она завершилась со счетом 4:0 в пользу подопечных португальского наставника Луиша Каштру. На счету нападающего горняков Мораева два гола и столько же голевых передач.
Голы забили: Жуниор Мораес (дубль, на 13-й и 80-й минутах), Манор Соломон (45+3) и Марлос (60-я минута).
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Эта победа стала шестой для дончан в сыгранных шести матчах нового сезона УПЛ. Сейчас "горняки" обосновались на первом месте в турнирной таблице с 18 очками. "Олимпик" занял последнюю строку, набрав всего 1 очко.
Ранее "Страна" сообщала, что "Шахтер" отклонил предложение итальянского "Милана" о трансфере крайнего полузащитника Тайсона.
Мы также приводили календарь игр "Динамо" и "Александрии" в групповом турнире Лиги Европы.