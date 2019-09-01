Олигарх Игорь Коломойский раскритиковал действия Международного валютного фонда, а также Евросоюза и США по отношению к Украине. Он жестко высказался по отношению к западным партнерам Украины во время интервью изданию Цензор.Нет.

По мысли Коломойского, если Запад не хочет, чтобы русские танки продвинулись дальше Донецка, то нужно материально помочь Украине. "Если США и ЕС хотят, чтобы русские танки стояли возле Донецка, а не возле Львова, то это стоит денег…" - заявил бизнесмен.

Однако, по его словам, денег Украина практически не увидела, так как по большому счету не нужна Западу.

"МВФ дал 15 миллиардов, а обратно забрал 13 - они чистые мироеды и кровопийцы. Их Украина как таковая не интересует…" - констатировал Коломойский.

Ранее "Страна" приводила прогноз украинского олигарха по поводу курса гривны. По его мнению, она упадет до 30 грн за доллар.

Также мы писали, что Коломойский в пух и прах раскритиковал ВТО.