Евросоюз планирует сократить вылов большинства видов промысловой рыбы в Балтийском море из-за плохого положения с рыбными запасами. Об этом сообщает Delfi.

В последние годы властям Евросоюза удалось несколько улучшить состояние рыбных запасов Балтики и повысить нормы промысла. Однако ученые забили тревогу: положение с запасами оказалось менее устойчивым, чем предполагалось ранее.

30 августа Европейская комиссия представила пакет мер на 2020 год. С их помощью в ЕС хотят обеспечить устойчивое, "разумное и взвешенное" рыболовство в Балтийском море.

В соответствии с документом, планируется увеличить вылов сельди в Рижском заливе, сохранить на прежнем уровне вылов лосося в Финском заливе и сократить вылов остальных видов рыбы: сельди в Центральной, Западной Балтике и Ботническом заливе, камбалы, кильки, трески в Восточной и Западной Балтике.

Член Еврокомиссии по окружающей среде, морским делам и рыболовству Кармену Велла заявил, что ситуация с рыбными запасами на Балтике критическая.

"Несмотря на усилия наших рыбаков и властей, сложилась серьезная обстановка с рыбными запасами Балтики, особенно трески в Восточной Балтике и сельди - в Западной. В соответствии с научными рекомендациями мы намерены предложить разумный пакет, чтобы со временем обеспечить устойчивое рыболовство в Балтийском море", - сказал Велла.

Совет ЕС рассмотрит предложения Еврокомиссии. Решение по нему могут принять 14-15 октября.

Ранее "Страна" сообщала, что зимой 2019 года состоялась XXX сессия украино-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

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